Nagelsmann neuer Bundestrainer – Wagner mit an Bord

Der DFB ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Wie der Verband offiziell mitteilt, wird Julian Nagelsmann die Nationalmannschaft künftig anleiten. Der 36-Jährige soll die deutsche Auswahl bis zur Heim-EM im Sommer 2024 betreuen. Benjamin Glück und Sandro Wagner werden Nagelsmann assistieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ehemalige Bayern-Coach sagt: „Wir haben eine Europameisterschaft im eigenen Land. Das ist etwas Besonderes - etwas, das alle paar Jahrzehnte mal vorkommt. Dieser Tatsache, ein großartiges Turnier in einem großartigen Land zu haben, ordne ich alles unter. Ich habe große Lust, diese Herausforderung anzunehmen. Der Auftritt in Dortmund war der Anfang. Wir werden im kommenden Jahr ein eingeschworener Haufen sein.“

Lese-Tipp

Nagelsmann-Deal: Bayern hilft dem DFB – Verkündung heute?

DFB-Präsident Bernd Neuendorf fügt an: „Die Europameisterschaft im kommenden Jahr ist für den gesamten Fußball in Deutschland von enormer Bedeutung. Wir sind überzeugt, dass Julian Nagelsmann als Bundestrainer dafür sorgen wird, dass die Nationalmannschaft ihre Fans begeistert und die EURO auch sportlich ein Erfolg wird. Julian Nagelsmann ist ein herausragender Trainer, der seine neue Aufgabe mit höchster Motivation angeht. Wir alle werden den Fokus jetzt auf das Turnier im kommenden Sommer richten und Julian Nagelsmann nach Kräften unterstützen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Vernehmen nach erhält Nagelsmann beim DFB ein Monatsgehalt von 400.000 Euro. Eigentlich stand der Übungsleiter noch bis 2026 beim FC Bayern unter Vertrag. Das Arbeitspapier, das Nagelsmann noch 20 Millionen Euro eingebracht hätte, wurde vorzeitig aufgelöst. Somit wird keine Ablöse fällig.

Der ehemalige Bayern-Coach tritt das Erbe von Hansi Flick an. Der 58-Jährige, der in etwas mehr als zwei Jahren für 25 Spiele an der Seitenlinie der DFB-Auswahl stand, wurde vor knapp zwei Wochen von seinen Aufgaben entbunden. Nun liegt es an Nagelsmann, die Mannschaft rechtzeitig vor der EM wieder auf die Erfolgsspur zu bringen.

Unter der Anzeige geht's weiter

DFB-Sportdirektor Rudi Völler sagt über die Wahl: „Julian Nagelsmann war mit Beginn der Suche unser Wunschkandidat als Bundestrainer. Er ist nicht nur ein absoluter Fußball-Fachmann, sondern hat auf all seinen Stationen - in für einen Cheftrainer sehr jungen Jahren - bereits bewiesen, dass er eine Mannschaft und das gesamte Umfeld motivieren und mitreißen kann. Sein Feuer für den Fußball ist spürbar und ansteckend – ebenso wie bei seinen beiden Co-Trainern Benjamin Glück und Sandro Wagner, dessen große Energie ich zuletzt selbst erleben durfte. Julian Nagelsmann wird mit seinen Qualitäten und seiner Persönlichkeit an entscheidender Stelle dazu beitragen, dass wir alle gemeinsam im Sommer eine tolle Europameisterschaft im eigenen Land erleben werden.“