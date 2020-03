Huntelaar: Erneute Verlängerung bei Ajax?

Klaas-Jan Huntelaar spielt seit 2017 wieder für Ajax Amsterdam und verlängerte seinen Vertrag jeweils um ein Jahr. Auch in dieser Spielzeit, mit mittlerweile 36 Jahren, stellt sich für ihn die Frage: „Aufhören oder weiterspielen?“ In einem Interview mit der Zeitung ‚Het Parool‘ blickt Huntelaar in die Zukunft. Alleine der Gedanke, nicht mehr täglich Fußball zu spielen, fühle sich „wirklich komisch“ an. „Ob Ajax meinen Vertrag verlängern will, keine Ahnung. Für mich gibt es also drei Möglichkeiten in meinem Kopf: Entweder doch aufhören, bei Ajax oder bei einem anderen Klub weitermachen.“

Seit seiner Rückkehr nach Amsterdam bestritt Huntelaar 65 Ligaspiele und erzielte dabei 38 Treffer. Insgesamt sieben Jahre stand Huntelaar beim FC Schalke 04 unter Vertrag (126 Tore), vorher war er unter anderem für Real Madrid auf Torejagd gegangen.