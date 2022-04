BVB-Gerüchte um Ex-Frankfurter Blanco

Dank starker Leistungen erscheint Fabio Blanco wieder auf dem Radar europäischer Topklubs. Wie die ‚as‘ berichtet, beobachten Borussia Dortmund und Ajax Amsterdam die Situation des spanischen Jugendnationalspielers vom FC Barcelona akribisch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Blancos Abenteuer bei Eintracht Frankfurt darf als Missverständnis abgehakt werden. Eine Rückkehr nach Deutschland ist offenbar trotzdem nicht ausgeschlossen. Dem Bericht zufolge plant Barça zwar, den Angreifer in der kommenden Saison in die erste Mannschaft zu integrieren, bei einem guten Angebot im Sommer würde man sich aber verhandlungsbereit zeigen.

Die Basis für etwaige Transferverhandlungen sei jedoch eine Rückkaufoption für die Katalanen, so die spanische Sportzeitung. Es mangelt im Camp Nou demzufolge nicht an Vertrauen in die Fähigkeiten des 18-Jährigen. Seit März ist der Torknoten beim Flügelstürmer geplatzt. In den vergangenen sechs Spielen für das B-Team erzielte Blanco vier Treffer. Hinzu kommt ein Tor am Dienstag für die spanische U18-Auswahl beim 2:1 gegen Marokko.