Bericht: Englischer Topklub will Schlotterbeck

In den vergangenen Jahren hat sich der FC Liverpool gerne in der Bundesliga bedient. Derzeit stehen mit Wataru Endo (31), Dominik Szoboszlai (23) und Ryan Gravenberch (22) noch drei ehemalige Profis aus dem deutschen Oberhaus an der Anfield Road unter Vertrag. Glaubt man englischen Medien, könnte auch Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund mittelfristig in Liverpool landen.

Das Portal ‚CaughtOffside‘ berichtet über ein grundsätzliches Interesse der Reds am 24-jährigen Innenverteidiger. Grund dafür soll ein möglicherweise bevorstehender Abgang von Virgil van Dijk sein. Der 33-jährige Abwehrchef ist nur noch bis Ende der laufenden Saison an Liverpool gebunden und hätte dann die Möglichkeit, den Verein ablösefrei zu verlassen.

Schon ab Januar darf van Dijk den FIFA-Regularien nach mit anderen Vereinen verhandeln – ohne Einverständnis von Liverpool. Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit dem Niederländer laufen aber auch. Das hat van Dijk selbst bestätigt, allerdings lassen seine Worte noch keine Tendenz erahnen.

50 Millionen Ablöse?

Um auf ein solches Szenario vorbereitet zu sein, evaluieren die Verantwortlichen des englischen Spitzenklubs alle Möglichkeiten auf dem Transfermarkt. Dem Bericht zufolge wäre Liverpool dazu bereit, 50 Millionen Euro für einen Transfer von Schlotterbeck zu zahlen. Außerdem soll ein Angebot mit einem Jahresgehalt im Bereich von sieben Millionen Euro geplant sein.

2022 zahlte der BVB 20 Millionen Euro an den SC Freiburg. Ob die von ‚CaughtOffside‘ genannte Summe ausreichen würde, um Schlotterbeck aus Dortmund zu verpflichten, ist fraglich. Der Linksfuß besitzt noch einen bis 2027 gültigen Vertrag und die Borussia würde einen Leistungsträger mit großem Verbesserungspotenzial verlieren.