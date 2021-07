Monaco schielt auf Hertha-Talent Hadziavdic

Nach den Verpflichtungen von Ismail Jakobs (21) und Alexander Nübel (24) hat die AS Monaco mit Cheftrainer Niko Kovac den nächsten Akteur aus Deutschland im Blick. Wie FT aus Frankreich erfuhr, beschäftigen sich die Monegassen mit Nachwuchsstürmer Kenan Hadziavdic von Hertha BSC. Auch Klubs aus Italien haben den 17-Jährigen auf der Beobachtungsliste.

Für die U17 der Alten Dame machte Hadziavdic erstmals in der Saison 2019/20 mit zehn Treffern und sechs Assists in 21 Spielen auf sich aufmerksam. In der aufgrund von Corona abgebrochenen Spielzeit 2020/21 markierte er in vier Partien zwei Assists und ein Tor. An die Berliner ist der deutsche U17-Nationalspieler noch bis 2022 gebunden.