Porto leiht Grujic & Felipe Anderson

Felipe Anderson wird bis zum kommenden Sommer in Portugal auflaufen. Wie der FC Porto offiziell bestätigt, wird der brasilianische Offensivspieler für eine Spielzeit von West Ham United ausgeliehen. Ob darüber hinaus eine Kaufoption ausgehandelt wurde, verraten die beiden Klubs nicht. 2018 war Anderson für fast 40 Millionen Euro von Lazio Rom nach London gewechselt. Restlos überzeugen konnte der 27-Jährige bei den Hammers aber nicht. Insgesamt stehen seit dem Wechsel 72 Pflichtspieleinsätze, zwölf Tore und ebenso viele Vorlagen zu Buche.

Aus deutscher Sicht ebenfalls interessant: Mit Marko Grujic kommt ein weiterer Leihspieler aus der Premier League in die Hafenstadt. Der 24-jährige Mittelfeldmann spielte zuletzt zwei Jahre lang für Hertha BSC, ehe es zurück zum FC Liverpool ging. Mit dem englischen Meister verhandelten die Berliner über eine erneute Leihe, eine Einigung kam aber nicht zustande. Ebenso wenig wie mit Werder Bremen, das noch am Deadline Day am Montag sein Glück versucht hatte.