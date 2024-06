Verbandschef: Polen-Coach bleibt im Amt

Das Ausscheiden in der Gruppenphase der Europameisterschaft hat für Polens Nationaltrainer Michal Probierz erst einmal keine beruflichen Auswirkungen. Wie der polnische Fußballverband PZPN bekanntgibt, hat Cezary Kulesza dem 51-Jährigen bei einem Treffen mit der Mannschaft und dem Trainerstab am Montagmorgen das Vertrauen ausgesprochen. Der Verbandspräsident kündigte an, dass Probierz das Team auch nach dem Turnier weiterhin betreuen wird.

Bereits einen Spieltag vor Ende der Gruppenphase steht fest, dass Polen die K.O-Phase des Turniers nicht erreichen wird. Nach zwei Niederlagen gegen die Niederlande (1:2) und Österreich (1:3) belegt die Mannschaft um Robert Lewandowski den letzten Platz in Gruppe D. Aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs mit Österreich wird sich daran auch nichts mehr ändern.