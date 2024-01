Union hegt keinen Groll gegen Bonucci

Union Berlin nimmt Leonardo Bonucci (36) nicht übel, dass er im Winter voraussichtlich das Weite sucht. In einem Interview mit der ‚Sport Bild‘ gibt Oliver Ruhnert zu verstehen, dass er die Wechsel-Absichten des italienischen Innenverteidigers nachvollziehen kann: „So offen wie er bei uns immer aufgetreten ist, so werden wir auch mit ihm umgehen in dieser Thematik.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine offizielle Offerte sei bei Union noch nicht eingegangen: „Es ist – was seine Zukunft betrifft – noch nichts passiert“, so der Geschäftsführer Sport. Nach FT-Informationen hat sich Bonucci allerdings schon von seinen Kollegen verabschiedet. Der Routinier wechselt in die Türkei und schließt sich Fenerbahce an.