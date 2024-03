Neuer Union-Vertrag für Jaeckel

Paul Jaeckel (25) hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Union Berlin verlängert. Das teilt der Bundesligist offiziell mit, zur Laufzeit machen die Köpenicker wie gewohnt keine Angaben. Jaeckel war zur Saison 2021/22 von Greuther Fürth zu Union gewechselt. 61 Spiele hat der Innenverteidiger seitdem für die Berliner bestritten, im Jahr 2024 steht erst ein Kurzeinsatz über neun Minuten auf Jaeckels Konto.

Union-Manager Oliver Ruhnert gibt zu Protokoll: „Paul ist nun seit knapp drei Jahren Teil unseres Vereins. Wir schätzen seinen enormen Leistungswillen und seine Tatkraft, immer im Sinne der Mannschaft zu agieren.“ Jaeckel ergänzt: „Wir haben als Team in den vergangenen Jahren viele besondere Momente erlebt. In dieser Saison gehen wir durch keine leichte Phase. In der gesamten Zeit habe ich mich immer sehr wohl gefühlt und mich weiterentwickeln können. Daher freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit.“