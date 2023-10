Gewinner unter Tuchel: Bayern verlängert mit Krätzig

Der FC Bayern setzt langfristig auf Frans Krätzig. Wie der Rekordmeister mitteilt, hat der 20-jährige Allrounder seinen ersten Profivertrag unterschrieben und bindet sich durch diesen bis 2027 an seinen Ausbildungsklub.

Sportdirektor Christoph Freund schwärmt: „Frans ist ein sehr spielintelligenter Junge, er hat einen starken linken Fuß, ist auf mehreren Positionen einsetzbar und einfach ein richtig guter, positiver Typ. Spieler wie er sind Vorbilder, wie man sich in jungen Jahren beim FC Bayern bis zu den Profis durchsetzen kann.“

Während Krätzig in der vergangenen Saison noch fester Bestandteil des Münchner Regionalliga-Teams war, gehört er seit Beginn der Vorbereitung dem Kader von Thomas Tuchel an. Als Linksverteidiger überzeugte der gelernte Mittelfeldspieler in der Vorbereitung und absolvierte mittlerweile auch seine ersten beiden Profispiele.

Der Trainer lobte Krätzig nach dem 4:0-Sieg bei Preußen Münster, bei dem ihm ein Tor gelang, als „super klar, ganz bescheiden und hellwach“. Hinsichtlich Krätzigs Entwicklung ist sich Tuchel sicher: „Das wird was.“ Die Abteilung Kaderplanung sieht das offenbar genauso.