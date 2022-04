Galán oder Grimaldo: Barça lotet Chancen aus

Der FC Barcelona plant weiterhin, im Sommer einen Ersatzmann für Jordi Alba (33) zu verpflichten. Nach Informationen der ‚Sport‘ wäre Javi Galán (27) von Celta Vigo für rund zehn Millionen Euro zu haben. Die klammen Katalanen würden dem Bericht zufolge gerne Riqui Puig (22) oder Martin Braithwaite (30) in einen möglichen Tauschdeal einbinden, um die Ablöse zu drücken.

Zu Alejandro Grimaldo (27) von Benfica Lissabon sollen die Verantwortlichen der Blaugrana laut ‚Mundo Deportivo‘ derweil schon in Kontakt getreten sein. Der Linksverteidiger steht in Portugal noch bis 2023 unter Vertrag. Von 2008 bis 2012 wurde Grimaldo in La Masia ausgebildet, eine Rückkehr nach Barcelona wäre der spanischen Tageszeitung zufolge ganz im Sinne des defensiven Flügelspielers.