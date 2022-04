Wolf spricht über BVB-Zukunft

Borussia Dortmund und Marius Wolf haben noch keine Gespräche darüber geführt, wie es im Sommer weitergeht. „Wir haben noch über gar nichts gesprochen. Ich will Punkte holen mit dem BVB und zwar so viele wie möglich. Was im Sommer passiert, werden wir dann sehen“, äußert sich Wolf im Interview mit ‚Sport1‘. Der BVB plant einen Umbruch, Wolfs Vertrag läuft bis 2024.

Der 26-Jährige stand zuletzt vermehrt in Marco Roses Startelf, darf sich also durchaus Hoffnungen auf einen Verbleib machen. Wolf, der seit seinem Wechsel nach Dortmund an Hertha BSC und den 1. FC Köln verliehen wurde, könnte sich gut damit anfreunden, sesshafter zu werden: „Das wünscht man sich immer. Aber wir kennen alle das verrückte Fußballgeschäft. Du kannst nie etwas planen. Gelassen und geduldig sein – darin bin ich mittlerweile auch Profi. Ich setze mir mittlerweile nur noch sehr kurzfristige Ziele.“