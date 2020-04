Beierlorzer-Trennung war „der richtige Schritt“

Dominick Drexler ist der Meinung, dass der Wechsel von Achim Beierlorzer hin zu Markus Gisdol die richtige Entscheidung war. „Ich will überhaupt nicht nachtreten gegen Achim Beierlorzer“, versichert der Mittelfeldspieler gegenüber dem ‚Express‘. Aber es sei „der richtige Schritt“ gewesen, „ich hatte irgendwann schon das Gefühl, dass wir alles machen und tun können, aber am Ende als Verlierer vom Platz gehen.“

Beim 1. FC Köln laufe seit der Übernahme durch Gisdol einiges grundlegend anders, erläutert Drexler: „Der größte Unterschied ist, dass wir nicht mehr Angriffspressing spielen, sondern eher Mittelfeldpressing. Wir stehen erst mal kompakt.“ Hinzu komme die menschliche Komponente, die schlichtweg besser zum Team passe. „Wir haben genau so einen Trainer gebraucht – einen sehr autoritären Trainer, der aber auch menschlich ist. Wenn man 25 verschiedene Charaktere in der Mannschaft hat, kann man nicht mit jedem gleich umgehen“, so der 29-Jährige.