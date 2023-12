Fortgeschrittene Gespräche: Van de Beek vor Bundesliga-Wechsel?

Donny van de Beek könnte im Januar in die Bundesliga wechseln. Wie Fabrizio Romano berichtet, führt Eintracht Frankfurt den Transferpoker um den 26-jährigen Mittelfeldspieler an. Die Gespräche über einen Leihdeal schreiten laut dem Transfermarkt-Insider voran.

Eine Entscheidung werde zeitnah fallen, klar sei jedoch bereits, dass van de Beek die Red Devils verlassen wird. Romano zufolge hat auch der FC Girona Interesse an einer Leihe, biete zurzeit aber andere Konditionen als die Eintracht.

Van de Beek war 2020 als gefeierter Ajax Amsterdam-Star für 40 Millionen Euro zu Manchester United gewechselt. Dort konnte der 19-fache niederländische Nationalspieler aber nie an die starken Leistungen aus der Vergangenheit anknüpfen. Auch eine Leihe zum FC Everton brachte nicht den gewünschten Erfolg. Findet er in der Bundesliga zurück in die Spur?