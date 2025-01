Rashford oder Walker: Milan hat die Qual der Wahl

Der AC Mailand muss bei der Suche nach Verstärkungen in diesem Winter-Transferfenster zwischen zwei englischen Nationalspielern entscheiden. Wie der ‚Telegraph‘ unter Verweis auf die Registrierungsregeln der Serie A berichtet, könnten die Rossoneri aufgrund der Ligabestimmungen nicht Kyle Walker (34) von Manchester City und zusätzlich Marcus Rashford (27) von Manchester United unter Vertrag nehmen. An beiden Spielern ist Mailand dem Vernehmen nach stark interessiert, beide gelten in ihren Klubs als Abgangskandidat.

Die Registrierungsregeln der Serie A besagen jedoch, dass italienische Vereine lediglich zwei Nicht-EU-Ausländer verpflichten dürfen. Diese Plätze sind durch den serbischen Nationalspieler Strahinja Pavlovic (23) und der Brasilianer Emerson Royal (26) bereits belegt. Eine Ausnahme gibt es jedoch: Vereine dürfen einen zusätzlichen Spieler verpflichten, wenn es sich um einen Engländer oder Albaner handelt. Milan hat nun die Qual der Wahl und muss abwägen, welchen Bereich des Kaders es priorisieren will.