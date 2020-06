Barça: Einzigartiger Vertrag für Messi

Mittlerweile ist Lionel Messi 32 Jahre alt und gehört zu den Routiniers. Auf dem Spielfeld umkurvt der Weltfußballer seine Gegenspieler aber immer noch wie ein Mittzwanziger. Beim FC Barcelona weiß man natürlich um die sportliche Bedeutung und die allgemeine Strahlkraft von La Pulga. Entsprechend wird an einem neuen Vertrag gearbeitet, der dies berücksichtigt.

So lange wie möglich wollen die Blaugrana ihren absoluten Ausnahmespieler halten. Messi werden darum Zugeständnisse gemacht, wie sie kein anderer Spieler auch nur in Ansätzen erhält. So soll der Argentinier laut der ‚Mundo Deportivo‘ erneut eine Gehaltserhöhung bekommen – unabhängig von den durch die Coronakrise entstandenen finanziellen Engpässen.

Das Messi-Modell

Das aktuell bis 2021 laufende Arbeitspapier soll bis 2023 verlängert werden. Die Entscheidung, wie lange Messi bei Barça bleibt, trifft er aber wohl weiterhin ganz alleine. Schon in diesem Sommer hätte der Nationalspieler bis zum 10. Juni per Klausel ablösefrei aus seinem Vertrag aussteigen können.

Eine solche Option soll ihm auch künftig gewährt werden – einzigartig in dieser Form und außergewöhnlich in Hinblick auf den exorbitanten Marktwert des viermaligen Champions League-Siegers. Konkret gesprochen haben die Parteien über den neuen Vertrag zwar noch nicht. Nach 20 gemeinsamen Jahren ist das gegenseitige Vertrauen aber riesengroß. Schon bald will Barça dann Nägel mit Köpfen machen.