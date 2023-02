„Werde mein Bestes geben“: Cancelo über möglichen Bayern-Verbleib

João Cancelo (28) schwärmt vom FC Bayern und der Bundesliga. In einem Interview mit der portugiesischen Zeitung ‚O Jogo‘ erklärt der Winter-Neuzugang der Bayern: „Mir ist aufgefallen, dass in Deutschland ein sehr physischer Fußball gespielt wird und die Spieler taktisch sehr gut sind. Die deutschen Mannschaften sind sehr intelligent in der Art und Weise, wie sie spielen. Das ist der Eindruck, den ich von diesen ersten Spielen habe.“

Auch die Atmoshäre in den deutschen Stadien gefällt dem polyvalenten Verteidiger: „Ich war beeindruckt. Ich habe die deutsche Liga nicht so sehr verfolgt, bevor ich hierher kam, aber in allen Spielen, die ich gespielt habe, waren die Stadien spektakulär. Im letzten Spiel gegen Borussia Mönchengladbach waren 45.000 Leute da. Bevor ich zu Bayern kam, habe ich gegen Dortmund gespielt und ich konnte sehen, dass sie auch ein tolles Stadion haben. Wir haben in der Allianz-Arena gespielt, die auch spektakulär ist und wenn man reinkommt, fühlt es sich an, als würden einen 75.000 Leute anfeuern.“

Nagelsmann „ein sehr anspruchsvoller Trainer“

Mit Blick auf die unterschiedlichen Trainingsmethoden von Julian Nagelsmann und Pep Guardiola stellt der Portugiese fest: „Er (Nagelsmann, Anm. d. Red.) ist ein sehr anspruchsvoller Trainer, wie man sehen kann, der seine Arbeit mit großer Leidenschaft macht. Aber es sind unterschiedliche Arbeitsmethoden. Pep hat eher den Stil, viel mit dem Ball zu arbeiten, während wir hier ein Spiel mit mehr vertikalen Pässen und vielen Flanken in den Strafraum haben. Das ist anders.“

Cancelo führt aus: „Jeder hat seinen eigenen Stil, aber man kann sehen, dass es zwei großartige Trainer sind. Mit Pep habe ich dreieinhalb Jahre verbracht und […] ich wusste, was er von mir wollte. An Julian versuche ich, mich so schnell wie möglich anzupassen und ich hoffe, dass wir dieses Jahr Titel gewinnen können. Die Bundesliga ist sehr schwierig. Aber es geht darum, Tag für Tag zu arbeiten, um so viel wie möglich von den Konzepten zu verinnerlichen, die er versucht, weiterzugeben.“

Verbleib bei Bayern?

Der Rekordmeister hat Cancelo mitsamt Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro für die restliche Saison von Manchester City ausgeliehen. Auf ebenjene kommt der Rechtsfuß im Interview mit der Tageszeitung auch zu sprechen: „Die Bayern haben eine Kaufoption, ich weiß nicht, ob sie sie ziehen werden oder nicht, aber solange ich hier bin, werde ich mein Bestes geben.“

Die Verantwortlichen an der Säbener Straße waren demnach die ersten, die sich bei ihm gemeldet haben, als sich eine Transfermöglichkeit aufgetan hat: „Als sie erfuhren, dass ich auf dem Markt bin, waren sie die ersten, die sich gemeldet haben und sie haben alles getan, um mich zu verpflichten. Das ist für mich eine große Ehre.“

Bislang stand der 41-fache Nationalspieler für die Bayern in fünf Spielen auf dem Rasen, in denen er bereits zwei Vorlagen beisteuerte. Mit den Münchnern kämpft der Defensivspezialist derzeit um den Gewinn der Meisterschaft, des DFB-Pokals und der Champions League.