Einigung naht: Bahoya vor Eintracht-Wechsel

Das Telefon von Markus Krösche steht in diesen Wochen selten still. Der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt ist auf verschiedenen Baustellen aktiv und war in diesem Monat schon ausgesprochen fleißig. Mit Donny van de Beek (26) und Sasa Kalajdzic (26) sind bereits zwei Winter-Neuzugänge am Main angekommen, die nächste Verstärkung könnte in Kürze folgen.

Die Rede ist von Jean-Mattéo Bahoya. Der offensive Mittelfeldspieler soll vom französischen Zweitligisten Angers SCO kommen. Nach Informationen der ‚L’Équipe‘ befinden sich die Gespräche zwischen den Klubs in einem fortgeschrittenen Stadium. Eine Einigung sei in greifbarer Nähe.

In Angers hat sich der 18-jähirge Bahoya, der schon in der vergangenen Rückrunde den Sprung zu den Profis schaffte, zur erweiterten Stammkraft entwickelt. Fünf Treffer und zwei Vorlagen in 19 Zweitliga-Partien (sechs von Beginn an) sind eine ordentliche Bilanz für einen Teenager.

Passt ins Konzept

Dabei überzeugt der Rechtsfuß mit Athletik, guter Übersicht und gemessen an seinem Alter sehr geradlinigem Spiel nach vorne. Auch für das aggressive Verteidigen, einem wichtigen Merkmal in Dino Toppmöllers Fußballphilosophie, ist sich Bahoya nicht zu schade.

Vertraglich gebunden ist der französische U19-Nationalspieler noch bis 2026. Ein Schnäppchen wäre er also nicht, womöglich aber eine weitere gute Investition in die Zukunft und ein Vorgriff für die nächste Spielzeit.