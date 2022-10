England fordert Ronaldos „Sorry“ | Lewandowski jagt Messi-Rekord

Entschuldige dich, CR7

In England ist Cristiano Ronaldo (37) und sein vorzeitiger Abgang beim Spiel von Manchester United gegen Tottenham Hotspur (2:0) weiterhin in aller Munde. Der ‚Daily Mirror‘ und der ‚Daily Express‘ sind in dieser Hinsicht einer Meinung mit Trainer Erik ten Hag: CR7 soll sich für sein Fehlverhalten entschuldigen. „Sag Entschuldigung, Ronnie“, so die klare Ansage auf dem Titelblatt des ‚Daily Mirror‘.

Lewandowski auf Messis Spuren

Auf dem Cover der katalanischen ‚Sport‘ prangt Robert Lewandowski – zusammen mit den Barcelona-Legenden Romario und Ronaldo. Mit elf Toren in zehn Ligaspielen ist der 34-jährige Pole für 46 Prozent der Treffer der Blaugrana verantwortlich. Damit übertrifft er zwar Ronaldo (36,6 Prozent), doch für Romario (54,5 Prozent) reicht es nicht ganz. Lewandowski ist auch einer anderen – wenn nicht sogar der größten – Ikone der Katalanen auf den Fersen: Der Stürmer jagt den Rekord von Lionel Messi (35), der in der Saison 2011/12 50 Ligatore erzielte. Behält Lewy seinen aktuellen Schnitt bei, hätte er die Bestmarke inne.

Juve präsentiert sich als „echte Dame“

In Italien schreibt Juventus Turin nach wochenlanger Kritik mal wieder positive Schlagzeilen. Mit dem gestrigen 4:0-Erfolg über Empoli konnte sich die Alte Dame an die internationalen Plätze heranrobben. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ titelt „Eine echte Dame“, der ‚Corriere dello Sport‘ zeigt Moise Kean (22), der wie Weston McKennie (24) einen Treffer beisteuerte. Adrien Rabiot (27) trug sich doppelt in die Torschützenliste ein. Die ‚Tuttosport‘ richtet den Blick auf die Champions League, wo nächsten Dienstag (21 Uhr) das Auswärtsspiel bei Benfica Lissabon ansteht.