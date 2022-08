Liverpool verlängert mit Elliott

Der FC Liverpool setzt bei der Zukunftsplanung mit Eigengewächs Harvey Elliott ein Ausrufezeichen. Wie die Reds bekanntgeben, verlängert der 19-jährige Mittelfeldspieler seinen bis 2026 datierten Vertrag vorzeitig. Über die neue Laufzeit macht Liverpool keine Angaben. Für die Profis absolvierte der Linksfuß, der 2019 an die Anfield Road gewechselt war, bislang 22 Pflichtspiele. Die vergangene Saison verpasste er zum Großteil wegen eines Bruchs des Sprunggelenks.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Es ist immer schön zu wissen, dass ich noch viele Jahre hier sein werde, was immer eine tolle Sache ist, da es mein Kindheitsverein ist und es gibt nichts auf der Welt, was mich glücklicher und aufgeregter macht als das“, wird Elliott auf der Vereinshomepage zitiert, „ich hoffe, dass noch viele weitere Erinnerungen damit verbunden sind, aber ich freue mich einfach so sehr darauf, den Stift zu Papier zu bringen und noch viel länger hier zu bleiben.“