Hoffenheim: Bruun Larsen forciert Winter-Abgang

Jacob Bruun Larsen (26) möchte die TSG Hoffenheim im Winter unbedingt verlassen. Laut ‚Sky‘ würde die TSG ihm dabei keine Steine in den Weg legen. Unter Trainer Pellegrino Matarazzo spielt der Linksaußen in dieser Saison kaum eine Rolle, kommt in der Liga nur auf 110 Minuten. Zuletzt wechselte Bruun Larsen den Berater, um einen Wechsel im Winter zu forcieren.

Seit Januar 2020 steht der Däne bei den Kraichgauern unter Vertrag und absolvierte 68 Pflichtspiele für die TSG. In der abgelaufenen Saison war der ehemalige Dortmunder an den damaligen Premier League-Aufsteiger FC Burnley ausgeliehen, wo ihm unter Vincent Kompanys Führung sieben Tore in 36 Einsätzen gelangen. Sein Arbeitspapier in Sinsheim läuft nur noch bis zum Sommer, spätestens dann dürfte die Zusammenarbeit enden.