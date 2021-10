Welttorhüter-Wahl: Neuer unter Top10

Manuel Neuer (35) kann sich Hoffnungen machen, erneut als Welttorhüter des Jahres ausgezeichnet zu werden. Wie ‚France Football‘ verkündet, ist der Keeper des FC Bayern unter den zehn Nominierten. Das französische Magazin organisiert die Wahl. Der Sieger wird mit der sogenannten Yachine Trophy ausgezeichnet.

Neben Neuer sind auch Gianluigi Donnarumma (22, PSG), Ederson (28, Manchester City), Kasper Schmeichel (34, Leicester City), Edouard Mendy (29, FC Chelsea), Thibaut Courtois (29, Real Madrid), Keylor Navas (34, PSG), Emiliano Martínez (29, Aston Villa), Jan Oblak (28, Atlético Madrid) und Samir Handanovic (37, Inter Mailand) nominiert.

