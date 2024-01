Für den Sommer: Inter vor Stürmer-Transfer

Inter Mailand steht offenbar vor dem ersten Transfer für die nächste Saison. Fabrizio Romano zufolge ist die Verpflichtung von Mehdi Taremi nur noch Formsache, eine Einigung greifbar. Der 31-jährige Stürmer soll einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit erhalten.

Eine Ablöse wird nicht fällig, da Taremis Arbeitspapier beim FC Porto im Sommer ausläuft. Für die Portugiesen traf der Rechtsfuß in 171 Spielen 86 Mal und bereitete 53 Tore vor. Derzeit nimmt der 78-fache Nationalspieler mit dem Iran am Asien-Cup teil. Finale Details für den Inter-Wechsel sollen im Anschluss an das Turnier geklärt werden.