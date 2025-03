Jenz vermeidet Mainz-Bekenntnis

Moritz Jenz zeigt sich mit seiner Leihe zu Mainz 05 hochzufrieden, schiebt die Entscheidung über seine weitere Zukunft jedoch erst einmal auf. Das erklärt der 25-Jährige im Gespräch mit der ‚Bild‘: „Ich genieße die Zeit in Mainz und fühle mich super wohl. Auch meiner Familie gefällt es hier sehr gut, meine Frau mag die Gegend unfassbar gerne. Die Leute sind hier sehr herzlich, das Wetter ist gut. Ich fokussiere mich jetzt erstmal auf die ausstehenden acht Spiele, dann sehen wir weiter.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Innenverteidiger war im vergangenen Sommer leihweise für eine Spielzeit vom VfL Wolfsburg zu den Rheinhessen gewechselt. In der Autostadt besitzt Jenz noch einen Vertrag bis 2027, die 05er besitzen jedoch eine Kaufoption in unbekannter Höhe. Der gebürtige Berliner stand in dieser Saison bisher 15 Mal für Mainz auf dem Feld, gilt abseits von Verletzungen als Stammspieler. Bevor er sich mit den Vereinen über die kommende Spielzeit berät, möchte Jenz nur an den maximalen Erfolg in diesem Frühjahr denken: „Wir haben das erreicht, was wir erreichen mussten. Alles andere ist ein Bonus. Wir wissen, dass wir es in die Champions League schaffen können, wenn wir weiter so hart arbeiten, wie wir es jetzt tun.“