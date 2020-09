Bericht: Mehrere Optionen für Götze – Korb für Kovac?

Die Zukunft von Mario Götze könnte sich bald klären. Wie die ‚Bild‘ berichtet, liegen Götze „mehrere unterschriftsreife Verträge aus dem europäischen Ausland vor. Darunter Offerten aus Italien, Spanien und Frankreich“.

Anders als zuletzt berichtet worden war, ist Niko Kovacs AS Monaco offenbar nicht die Favoritin des WM-Helden. Klar sei für Götze, dass er in Europa bleiben will. Ein Angebot von MLS-Klub Inter Miami schlug er deshalb aus. Laut ‚Bild‘ möchte der Edeltechniker am liebsten nach Spanien oder Italien wechseln.

Eine Ablöse würde für den 28-Jährigen bekanntlich nicht fällig werden. Sein Vertrag bei Borussia Dortmund lief bereits vor rund zwei Monaten aus. Seitdem ist Götze vereinslos – lange bleibt das aber offenbar nicht mehr so.