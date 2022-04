TSG: Klare Tendenz bei Rosen & Hoeneß

Die TSG Hoffenheim dürfte weiter auf Kontinuität in der Sportlichen Führung setzen. Laut ‚Sport Bild‘ geht die Tendenz zu einem längerfristigen Verbleib von Direktor Profifußball Alexander Rosen und Trainer Sebastian Hoeneß. Beide Verträge enden Stand jetzt im Juni 2023.

Vor allem Rosen ist seit Jahren ein Garant der Hoffenheimer Erfolge. Nicht nur, dass sich die TSG über unter seiner Regie in der oberen Tabellenregion der Bundesliga festgesetzt hat. Auch auf dem Transfermarkt erzielten die Kraichgauer beachtliche Erlöse und etablierten sich als einer der Top-Verkäuferklubs in Deutschland. Rosen ist seit 2013 am Werk, Trainer Hoeneß kam 2020 hinzu.