Garcia in Neapel vor dem Aus – Nachfolger an der Angel

Die SSC Neapel bereitet sich allem Anschein nach auf einen Trainerwechsel vor. Fabrizio Romano zufolge steht Rudi Garcia bei den Azzurri vor dem Aus. Laut dem Brancheninsider ist der Rauswurf des 59-Jährigen nur noch eine Frage der Zeit.

Nach der heutigen 0:1-Heimniederlage der Neapolitaner gegen den FC Empoli sei beim amtierenden italienischen Meister intern über die Zukunft von Garcia diskutiert worden. Und es scheint so, als sei die Entscheidung gegen den Franzosen gefallen.

Romano führt aus, dass Napoli bereits auf der Suche nach einem neuen Chefcoach ist. In den kommenden Tagen wolle sich die Vereinsführung mit Igor Tudor treffen, der bis Ende Juni dieses Jahres bei Olympique Marseille an der Seitenlinie stand. Der 45-jährige Kroate sei zwar nicht der einzige Kandidat auf die Garcia-Nachfolge, dürfe sich aber gute Chancen auf den Posten ausrechnen.

Schnelles Garcia-Aus

Garcia, der mit Napoli in der Serie A aktuell den vierten Platz belegt, trat den Posten erst im Juli an. In 16 Partien unter seiner Führung holte der Klub um Stürmerstar Victor Osimhen durchschnittlich 1,75 Punkte. Mit acht Siegen, vier Niederlagen und vier Unentschieden fällt die Bilanz von Garcia bescheiden aus.