Atlético: Auch Llorente soll verlängern

Nach der geglückten Verlängerung mit Trainer Diego Simeone will Atlético Madrid weitere wichtige Akteure an sich binden. Der nächste soll einem Bericht der ‚as‘ zufolge Mittelfeldspieler Marcos Llorente sein – einer der Garanten des Titelgewinns in der vergangenen Spielzeit.

Eile besteht eigentlich nicht, da der Vertrag des 26-Jährigen noch bis 2024 datiert ist. Llorentes Leistungen im Dress der Rojiblancos waren allerdings so überzeugend, dass Atletí die Laufzeit schon jetzt gerne ausweiten würde. Starke 25 Torbeteiligungen sammelte der gebürtige Madrilene. Bei der EM kam er viermal zum Einsatz.