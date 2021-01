Auch Hertha an Gerhardt dran?

Der 1. FC Köln bekommt im Werben um seinen verlorenen Sohn Yannick Gerhardt offenbar Konkurrenz. Dem ‚Express‘ zufolge hat auch Hertha BSC Interesse am 26-jährigen Mittelfeldspieler, dessen Vertrag beim VfL Wolfsburg ausläuft.

Die Niedersachsen würden gerne verlängern. Zuletzt spielte Gerhardt dreimal in Folge von Beginn an, nachdem er weite Strecken der Saison auf der Bank verbracht hatte. Berater Stephan Engels sagte zuletzt im Gespräch mit FT, dass sich sein Klient „noch in der Überlegungsphase“ befinde.