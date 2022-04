Bericht: Lewandowski-Berater fordert Freigabe

Robert Lewandowski will angeblich seinen Abschied vom FC Bayern forcieren. Wie der monegassische Radiosender ‚RMC‘ vermeldet, will Berater Pini Zahavi am heutigen Donnerstag beim Treffen mit der Münchner Vereinsführung um die Freigabe für seinen Klienten bitten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einen Lewandowski-Verkauf ein Jahr vor Vertragsende schloss Sportvorstand Hasan Salihamidzic kürzlich noch aus – stimmt der gebotene Preis und findet sich adäquater Ersatz, könnte aber vermutlich noch ein Umdenken stattfinden. Die Vorstellungen für eine mögliche Vertragsverlängerung liegen derweil weit auseinander, vor allem bei der Laufzeit.

Avancen macht dem 33-jährigen Polen in erster Linie der FC Barcelona, am gestrigen Mittwochabend fand ein Treffen mit Zahavi statt. Laut der ‚Sport‘ planen die Katalanen mit einem Startangebot in Höhe von 30 bis 35 Millionen Euro – wohl noch nicht genug, um Bayern zu überzeugen.