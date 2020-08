Bei CL-Sieg von Bayern: Barça muss blechen

Dem FC Barcelona könnte ein Champions League-Sieg des FC Bayern teuer zu stehen kommen. Bei der 120-Millionen-Verpflichtung von Phillipe Coutinho (28) im Januar 2018 vom FC Liverpool ließ sich der englische Meister laut dem ‚Daily Mirror‘ eine mögliche Bonuszahlung von fünf Millionen Euro zusichern. Diese gilt für einen Champions League-Sieg in der Zeit, in der Coutinho bei den Katalanen unter Vertrag steht.

Das gestrige Debakel in der Champions League könnte sich also als doppelt bitter für die Blaugrana erweisen: Die Klausel gilt nämlich trotz der Tatsache, dass der Brasilianer aktuell an die Münchner ausgeliehen ist. Die Reds dürften in der Königsklasse also den Bayern die Daumen drücken.