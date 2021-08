Holt Bayer Arias zurück?

Bayer Leverkusen könnte sich auf der rechten Abwehrseite mit einem alten Bekannten behelfen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, geistert der Name Santiago Arias wieder durch die BayArena. Nicht ausgeschlossen, dass der in der vergangenen Saison von Atlético Madrid ausgeliehene Kolumbianer eine zweite Chance in Leverkusen erhält.

Letztlich kam Arias in nur einer Bundesligapartie zum Einsatz, ehe ihn eine Sprunggelenksverletzung außer Gefecht setzte. Bayers Sportdirektor Simon Rolfes hält sich eine Rückkehr des 29-Jährigen offen: „Das wird davon abhängen, wie wir grundsätzlich die Dinge in der Abwehr gestalten“, so der Ex-Profi auf entsprechende ‚kicker‘-Nachfrage.