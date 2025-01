„Dortmund durch und durch“: Tullberg-Klartext zum BVB-Job

Borussia Dortmunds Interimstrainer Mike Tullberg stellt keine Ansprüche auf eine dauerhafte Anstellung als Chefcoach bei den Profis. Auf der Pressekonferenz vor dem Champions League-Spiel gegen Shakhtar Donetsk am morgigen Mittwochabend (21 Uhr) stellte der 39-Jährige klar, dass es ihm nicht schwerfallen wird, zur Seite zu treten, wenn ein neuer Coach vorgestellt wird: „Auf gar keinen Fall. Ich kann die Situation und mich selbst gut einschätzen. Ich bin dankbar für das Vertrauen. Ich bin seit sechs Jahren hier in verschiedenen Funktionen. Ich genieße jeden Tag und werde immer das Beste geben, in allen Funktionen. Ich bin Borussia Dortmund durch und durch.“

Der Däne ist eigentlich Trainer der U19 der Schwarz-Gelben und fungiert seit dem Aus von Nuri Sahin als Übergangslösung auf der Bank der Profis. Unterdessen geht die Suche nach einem Cheftrainer beim BVB weiter. Als Favorit auf eine kurzfristige Lösung gilt Niko Kovac, der sich nach neusten Medienberichten allerdings eher nicht als Feuerwehrmann sehen soll.