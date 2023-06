PSG: Galtier zu Neapel?

Christophe Galtier könnte kommende Spielzeit bei der SSC Neapel an der Seitenlinie stehen. Wie Fabrizio Romano berichtet, ist der 56-Jährige einer der konkretesten Kandidaten bei der Partenopei. Luciano Spalletti, der die Neapolitaner in diesem Jahr zur italienischen Meisterschaft führte, kündigte bereits an, seinen Posten zu räumen.

Galtier steht seinerseits bei Paris St. Germain vor dem Aus. Dem Transferinsider zufolge nähern sich der Trainer und PSG bezüglich einer Vertragsauflösung an. Der Einigungsprozess sei im Gange. In 50 Partien holte Galtier durchschnittlich 2,16 Punkte. Gemeinsam mit dem Nobelklub gewann er in der abgeschlossenen Saison den französischen Superpokal und die Meisterschaft. Für den Franzosen wäre Neapel die erste Auslandsstation als Cheftrainer.

