United: Wechselfreigabe für zwei Talente

Zwei Eigengewächse könnten Manchester United im Januar auf Leihbasis verlassen. Wie der ‚Mirror‘ berichtet, hat Rúben Amorim den beiden Youngsters Dan Gore (20) und Harry Amass (17) die Freigabe erteilt.

Gore ist zentraler Mittelfeldspieler und läuft in der Regel für Uniteds zweite Mannschaft auf. Amass fühlt sich auf der Linksverteidiger-Position am wohlsten, spielt ebenfalls im Reserveteam, kam aber in dieser Saison auch schon in der Youth League zum Einsatz.