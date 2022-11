Reus: Verlängerung „liegt nicht an mir“

Marco Reus steht einer Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund positiv gegenüber. Bei ‚Bild-TV‘ schildert der 33-Jährige: „Jeder weiß, dass ich ein großes Verhältnis zu diesem Verein habe, dass ich den Verein sehr, sehr liebe. Aber was die anderen Fragen angeht, muss man Sebastian Kehl fragen. Am Ende liegt es nicht an mir.“ Sein Kontrakt läuft noch bis 2023. Für den Kapitän des BVB steht nach seiner Sprunggelenksverletzung und dem damit verbundenen WM-Aus jedoch erstmal im Vordergrund, „dass ich am 2. Januar topfit und ohne Schmerzen in die Vorbereitung gehen kann.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Reus räumt indes ein: „Ich habe vielleicht etwas zu früh angefangen, um einfach in den Rhythmus zu kommen.“ Bis zur Heim-EM 2024 hätte der Offensivspieler dafür genug Zeit. Zu einer möglichen Teilnahme am Turnier sagt er: „Ich bin für alles offen.“ Der Rechtsfuß kommt in der aktuellen Saison in zwölf Pflichtspielen auf drei Treffer und vier Assists.