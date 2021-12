Barça fährt zur Hölle | Tottenham in Angst

Barças Fahrt in die Hölle

Der FC Barcelona präsentiert sich in einer historisch schlechten Verfassung, zum ersten Mal seit 2004 findet das Champions League-Achtelfinale ohne Barça statt. Mit einem 3:0 schickte der FC Bayern die Katalanen in die Europa League oder – so formuliert es die ‚as‘ – „in die Hölle“. Auch die ‚Marca‘ sieht den gefallenen Riesen „in der Versenkung“ verschwinden. Die ‚Sport‘ erlebte einfach nur einen „traurigen Abschied“ aus der Königsklasse.

Champions Lille

Gänzlich vom Europapokal verabschieden musste sich am gestrigen Mittwoch der VfL Wolfsburg. Die Niedersachsen schließen die Gruppe nach der 1:3-Niederlage gegen den OSC Lille auf Platz vier ab. Der Gegner aus Frankreich zieht derweil als Erster in die Runde der letzten 16 ein. „Champions Lille“, bejubelt die ‚L’Équipe‘ die Helden aus der VW Arena. „Der LOSC wie ein Großer“, titelt eine stolze ‚La Voix du Nord‘. Nach dem Meistertitel in der Vorsaison schreibt Lille nun die nächste Erfolgsstory.

Corona-Angst in England

Auf der Insel breitet sich Corona weiter rasant aus. Auch vor den Premier League-Klubs macht das Virus keinen Halt. Tottenham Hotspur hat es besonders hart erwischt: Acht Spieler und fünf Betreuer wurden positiv getestet. Der ‚Daily Mirror‘ befürchtet, eine „neue Covid-Krise“ werde auf die Liga zurollen. Trainer Antonio Conte gibt zu: „Ich habe Angst.“ Tottenhams heutiges Spiel gegen Stade Rennes in der Europa Conference League wurde abgesagt.