VfB: Maffeo nach Villarreal?

Rechtsverteidiger Pablo Maffeo, derzeit vom VfB Stuttgart an SD Huesca verliehen, weckt offenbar Begehrlichkeiten beim FC Villarreal. Wie ‚El Gol Digital‘ berichtet, beschäftigt sich der La Liga-Siebte mit einer Verpflichtung des 23-jährigen Spaniers, der vertraglich noch bis 2023 an die Schwaben gebunden ist. Die kolportierte Ablösesumme soll sich dem Bericht zufolge auf rund fünf Millionen Euro belaufen.

Maffeo war im Sommer 2018 für neun Millionen Euro von Manchester City nach Stuttgart gewechselt. Nach einem enttäuschenden Jahr in Deutschland wurde der Rechtsfuß an den FC Girona verliehen, für den er bereits vor seiner Zeit in der Bundesliga auf Leihbasis gespielt hatte. Im vergangenen Sommer wechselte der 1,72-Mann dann leihweise nach Huesca. Wettbewerbsübergreifend stehen nach der Saison 25 Einsätze zu Buche, in denen Maffeo ein Tor schoss und vier weitere auflegte.