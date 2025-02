Verwirrung um Kane-Auswechslung

Harry Kane hat sich nach seiner Auswechslung zur Halbzeit beim gestrigen Champions League-Achtelfinaleinzug des FC Bayern gegen Celtic Glasgow (1:1) zu seinem Gesundheitszustand geäußert. Die Münchner Tormaschine erklärte laut dem ‚kicker‘ in der Mixed Zone: „Ich bin in Ordnung. Ich muss das jetzt mal untersuchen lassen und dann sehen, was genau los ist. Ich habe schon nach dem Leverkusen-Spiel etwas gespürt und das ging jetzt natürlich sehr schnell. Ich wollte heute jede Chance nutzen, um auf dem Platz zu stehen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In Vincent Kompanys Worte zur Sachlage ließ sich durchaus eine überhöhte Müdigkeit beim 31-Jährigen interpretieren. Der Bayern-Trainer sagte: „Es ist ein bisschen schade, dass Harry ausfällt, aber ich kann noch nicht sagen, wie lange und was er überhaupt hat. Während des Spiels hat er sich nicht so gefühlt, als könnte er der Mannschaft mit voller Kraft helfen. Deswegen wollten wir kein extra Risiko eingehen.“ Schon tags zuvor hatte Kane aus Gründen der Belastungssteuerung im Abschlusstraining gefehlt.