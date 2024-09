„Das treibt mich an“: Younes erläutert Schalke-Wechsel

Amin Younes ist auf die Gründe zu sprechen gekommen, warum er sich nach einem Jahr Abstinenz in diesem Sommer für ein Engagement beim FC Schalke 04 entschlossen hat. Gegenüber der ‚WAZ‘ gibt der 31-jährige Offensivspieler zu verstehen: „Ich lebe Fußball und will den Leuten eine Freude machen. Ich will einen Beitrag leisten, dass Schalke 04 wieder erfolgreich wird – das treibt mich an.“

In seiner Karriere kam der deutsche Nationalspieler (acht Länderspiele) schon viel rum. Younes schnürte sich unter anderem für Borussia Mönchengladbach, den 1. FC Kaiserslautern, Ajax Amsterdam, die SSC Neapel, Eintracht Frankfurt und zuletzt bis vergangenes Jahr für Al Ettifaq die Schuhe. „Hier kommen zu jedem Heimspiel 60.000, mehr Antrieb geht doch gar nicht“, macht der quirlige Rechtsfuß deutlich, dass er gerne für Königsblau spielt.