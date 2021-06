Bargfrede zurück zu Werder II

Philipp Bargfredes Kurzzeit-Rückkehr zu Werder Bremens Profis endet wieder. „Er wird erneut der U23 zugeordnet sein und dort eine wichtige Rolle ausfüllen“, stellt Sportchef Frank Baumann in der ‚Bild‘ klar, lässt dem 32-Jährigen aber eine Hintertür offen: „Dass sich das im Laufe der Saison ändert, will ich aber nicht ausschließen.“

Zuvor kündigte Bargfrede an, er würde sich „deren Angebot schon anhören“, sollte Werder auch in der zweiten Liga auf ihn bauen wollen. Stattdessen geht es für den Mittelfeldspieler also wieder ins Regionalligateam der Bremer. Bargfrede spielt seit 2004 für den SVW.