Xavi übernimmt bei Barça

Nach dem schmerzhaften Weggang von Lionel Messi im Sommer kehrt eine andere Legende zum FC Barcelona zurück. Wie sein katarischer Arbeitgeber Al-Sadd SC mitteilt, heuert Xavi Hernández als neuer Übungsleiter bei Barça an. Der 41-Jährige kommt per Ausstiegsklausel, die bei fünf Millionen Euro liegen soll.

Al Sadds Vereinsboss Turki Al-Ali erklärt: „Xavi hat uns vor ein paar Tagen über seinen Wunsch informiert, nach Barcelona zu gehen, da sich sein Heimatverein gerade in einer kritischen Phase befindet. Wir verstehen dies und haben beschlossen, ihm nicht im Weg zu stehen.“

In Barcelona tritt er die Nachfolge von Ronald Koeman an. Der Niederländer musste nach einem schwachen Saisonstart in Liga und Champions League seinen Hut nehmen. Eine 0:1-Niederlage gegen Rayo Vallecano brachte das Fass zum überlaufen.

Als Spieler lief Xavi 767 Mal für den FC Barcelona auf. Acht Meistertitel und vier Champions League-Erfolge stehen unter anderem in der Vitrine. Nun soll der Ex-Profi den Klub in neuer Funktion zu alter Stärke führen.

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X