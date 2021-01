PL-Topklubs an Sportings Gonçalves dran?

Die furiosen Leistungen von Pedro Gonçalves für Sporting Lissabon haben offenbar die englische Klub-Elite auf den Plan gerufen. Einem Bericht der portugiesischen Fachzeitung ‚Record‘ zufolge haben sich der FC Liverpool und Manchester United bei den Grün-Weißen nach dem offensiven Mittelfeldspieler erkundigt.

Sporting habe die Anfragen allerdings umgehend abgeblockt, will seinen Shootingstar mindestens bis Sommer halten. Gonçalves, der Nachfolger des seit einem Jahr bei United spielenden Bruno Fernandes, zeigt sich seit Monaten in Gala-Form. In 13 Liga-Partien erzielte der 22-Jährige überragende zwölf Tore. Sein Vertrag in Lissabon ist noch bis 2025 datiert.