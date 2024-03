Die FT-Topelf des 24. Spieltags

Spieler des Spieltags: Ermedin Demirovic

Neun Torbeteiligungen teilten Phillip Tietz, Ermedin Demirovic, Rubén Vargas und Fredrik Jensen beim 6:0-Sieg gegen den SV Darmstadt 98 unter sich auf. Am Quartett des FC Augsburg führt in der FT-Topelf also kein Weg dran vorbei. Bester Spieler auf dem Platz war wieder einmal Kapitän Demirovic, der zweimal selbst traf und ein Tor vorbereitete. Für FT der Spieler des Spieltags.

Wer war euer Spieler des 24. Spieltags? Ermedin Demirovic (FC Augsburg) Manuel Neuer (FC Bayern) Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) Anton Stach (TSG Hoffenheim) ein anderer Spieler

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick

SC Freiburg - FC Bayern 2:2

Union Berlin - BVB 0:2

Mainz 05 - M’gladbach 1:1

VfL Bochum - RB Leipzig 1:4

1.FC Heidenheim - Eintracht 1:2

Darmstadt 98 - FC Augsburg 0:6

VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart 2:3

1.FC Köln - Bayer Leverkusen 0:2

Hoffenheim - Werder Bremen 1:2

