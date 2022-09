Für 2023: Barça denkt an Jorginho

Jorginho könnte nach seinem Vertragsende beim FC Chelsea im nächsten Sommer in Spanien landen. Wie die ‚Sun‘ berichtet, befasst sich der FC Barcelona mit dem 30-jährigen Italiener als Nachfolger für Klublegende Sergio Busquets. Der 34-Jährige befindet sich wie Jorginho in seinem letzten Vertragsjahr und muss auf Sicht ersetzt werden.

Jorginho läuft seit 2018 an der Stamford Bridge auf. Eine Vertragsverlängerung des Europameisters hängt jedoch maßgeblich von der Perspektive unter Neu-Coach Graham Potter ab. In der laufenden Saison kam der Mittelfeldregisseur zu acht Pflichtspieleinsätzen. Beim jüngsten 1:1 gegen RB Salzburg in der Champions League ließ Potter den Rechtsfuß die vollen 90 Minuten spielen.