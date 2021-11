Barça: Kommt Cabral im Winter?

Der FC Barcelona richtet den Blick auf der Suche nach einem neuen Stürmer nach Basel. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, haben die Katalanen ersten Kontakt zum Umfeld von Arthur Cabral geknüpft und loten einen Transfer im Winter aus. Der 23-jährige Brasilianer überzeugt beim Schweizer Klub derzeit mit 23 Treffern sowie acht Assists in 24 Einsätzen.

Noch bis 2023 ist Cabral an den FC Basel gebunden. Dem Bericht zufolge ist eine Leihe inklusive Kaufpflicht für das finanziell eingeschränkte Barcelona das wahrscheinlichste Szenario. Im Sommer 2020 hatte Basel sechs Millionen Euro für den 1,86 Meter großen Rechtsfuß an Palmeiras gezahlt, in einer ähnlichen Größenordnung würde sich wohl auch die Ablöse für die Katalanen bewegen.