La Masia-Ärger bei Barça | Entsteht ein neuer Premier League-Riese?

Setiéns Unzufriedenheit mit La Masia

La Masia, die Nachwuchsakademie des FC Barcelona, genießt weltweit höchste Anerkennung – bei Cheftrainer Quique Setién allerdings weniger. „Bisher war ich noch nicht überzeugt“, ließ der 61-Jährige zuletzt in einem Radiointerview mit ‚Cadena SER‘ über den Barça-Nachwuchs verlauten. Laut der ‚Sport‘ kommen die Aussagen von Setién ganz und gar nicht gut bei den Verantwortlichen der Katalanen an. Demnach sei man von den Aussagen „überrascht“, schließlich werde die Nachwuchsarbeit in Zeiten der Coronakrise wieder eine größere Rolle einnehmen.

Wird Newcastle zum Scheichklub?

Während vielen Premier League Klubs wegen Corona finanzielle Sorgen ins Haus stehen, werden bei Newcastle United wohl schon die Champagner-Flaschen kaltgestellt. Grund dafür ist der sich anbahnende Verkauf der Magpies an das von Saudi-Arabien unterstütze Konsortium PCP Capital Partners. Die englischen Boulevardzeitungen schwärmen von einem finanziellen Glücksfall, der Newcastle wieder zu altem Glanz verhelfen kann.

Der ‚Daily Star‘ berichtet, dass sogar Ex-Coach Rafael Benítez zurückkehren könnte. Zudem sei Mauricio Pochettino ein Kandidat auf den Trainerposten. Daneben sollen die frischen Saudi-Dollars natürlich auch Topspieler in den St. James' Park locken. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ haben die Magpies Arturo Vidal vom FC Barcelona als erstes Transferziel ins Visier genommen.