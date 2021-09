Champions League: Die FT-Topelf des 2. Spieltags

Spieler des Spieltags: Leroy Sané

Der zuletzt in die Kritik geratene Leroy Sané wies am Mittwochabend seine ganze Klasse nach und untermauerte seine aufsteigende Formkurve mit einer sehr starken Leistung. Mit tollen Dribblings ließ der 25-Jährige die Hintermannschaft von Dynamo Kiew regelmäßig alt aussehen. Serge Gnabrys Treffer bereitete Sané vor, bevor er sich selbst mit einem spektakulären, wenn auch etwas glücklichen Treffer in die Torschützenliste eintrug.

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick