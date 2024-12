Oblak spricht über Abschiedsgerüchte

Jan Oblak hält sich bedeckt, was seine Zukunft bei Atlético Madrid angeht. „Jeden Sommer gibt es viele Gerüchte, aber letztendlich weiß man im Fußball nie, was in der Zukunft passieren wird“, so der Torhüter im Interview mit der ‚Mundo Deportivo‘, „ich beginne jede Saison mit dem Wunsch, mein Bestes zu geben. Ich will mein Bestes geben und denke nicht an die Zukunft. So war es in den letzten zehn Jahren, und so werde ich es auch weiterhin halten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Oblak weiter: „Solange ich hier bin, werde ich alles geben, um dem Verein zu helfen und zu versuchen, die Titel zu gewinnen, die ich bislang nie gewinnen konnte.“ Der 31-Jährige ist bereits seit 2014 für die Rojiblancos aktiv, sein Vertrag läuft noch langfristig bis 2028.