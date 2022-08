Real: Benzema vor Verlängerung

Karim Benzema wird bei Real Madrid bleiben. Nach Informationen der spanischen ‚Marca‘ steht eine Verlängerung des 2023 auslaufenden Vertrages kurz bevor. Das neue Arbeitspapier werde demnach bis 2024 datiert sein.

In den vergangenen Jahren, insbesondere nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo, mauserte sich der französische Stürmer zu einem unersetzbaren Puzzleteil in der Offensive der Königlichen. In insgesamt 603 Spielen für Real erzielte der 34-Jährige stolze 325 Tore und steuerte 160 Vorlagen bei.